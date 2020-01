Setién: Spelers Barça begrijpen nog steeds niet wat ik ze heb verteld

FC Barcelona had 74 procent balbezit, maar kwam dus niet tot scoren. ,,De realiteit is dat we echt niet goed speelden, zeker niet in de eerste helft", aldus de nieuwe trainer. "We konden niet dicht bij hun doel komen en we begrepen elkaar niet goed.”



Middenvelder Sergio Busquets bekende dat FC Barcelona nog niet lekker draait. "We hebben in de tweede helft meer aangevallen, maar we konden onze kansen niet benutten", aldus Busquets. "Er zijn niet heel veel veranderingen, maar het is toch een andere manier van spelen. We moeten nog even wennen aan de ideeën van de nieuwe staf."