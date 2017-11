Sevilla-coach onthult in rust dat hij kanker heeft: gaat zijn actie te ver?

Grêmio op koers voor derde Copa Libertadores

8:32 De Braziliaanse voetbalclub Grêmio heeft het eerste duel met Lanús in de finale van de Copa Libertadores gewonnen. Invaller Cicero zorgde in de 83e minuut met zijn doelpunt voor een groot feest in Porto Alegre: 1-0. Volgende week woensdag is de return in Argentinië.