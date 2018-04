Sevilla haalt trainer Caparrós terug

Robben traint individu­eel in München

14:19 Twee dagen voor de return tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League heeft Arjen Robben individueel aan zijn herstel gewerkt. De 34-jarige aanvaller liet zich niet op het veld zien bij de groepstraining. De kans dat Robben dinsdag in actie komt in Madrid wordt steeds kleiner.