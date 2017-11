Sevilla knokt zich met Berizzo langs de lijn opnieuw knap terug van achterstand

Via goals van spitsen Cedric Bakambu ('19) en Carlos Bacca ('53) kwam Villarreal in eigen stadion op een op het oog veilige 2-0 voorsprong, maar in het laatste halfuur draaide Sevilla de wedstrijd volledig om. Dat gebeurde in eerste via goals van Clement Lenglet ('56) en Franco Vazquez ('58), waarna de Argentijnse middenvelder Ever Banega in de 78ste minuut vanaf elf meter de winnende 2-3 maakte voor Sevilla. In de slotfase kwam Sevilla nog enkele keren goed weg, maar de drie punten werden over de streep getrokken. Sevilla blijft door de overwinning vijfde in de Spaanse competitie, met vier punten meer dan nummer zes Villarreal.