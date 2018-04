Sevilla komt goed weg in spektakelstuk tegen Villarreal

Burnley zet grote stap naar eerste Europese ticket in ruim 50 jaar

18:07 Het bescheiden Burnley heeft vanmiddag een flinke stap gezet naar het eerste Europese ticket in ruim vijftig jaar. In een rechtstreeks Premier League-duel met concurrent Leicester City werd met 2-1 gewonnen, waardoor The Clarets deelname aan de Europa League nauwelijks nog kunnen ontgaan.