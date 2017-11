Sevilla moet het voorlopig zonder zieke Berizzo stellen

Bosz kan pas in 2018 weer over Götze beschikken

15:01 Mario Götze komt pas in het nieuwe jaar weer aan voetballen toe. De aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund staat zes weken aan de kant met een enkelblessure. Götze was zaterdag in de thuiswedstrijd van de club van trainer Peter Bosz tegen Schalke 04 (4-4) nog trefzeker.