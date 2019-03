Sevilla wint van Espanyol en houdt zicht op belangrijke vierde plaats

Video Pröpper en Locadia na strafschop­pen naar halve finale FA Cup

19:42 Brighton & Hove Albion heeft zich voor het eerst sinds 1983 geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. De ploeg van Davy Pröpper en Jürgen Locadia won na strafschoppen van Millwall, dat in de 88ste minuut nog een 2-0 voorsprong had op The Den. Brighton speelt in de halve finale tegen Manchester City.