Shandong Luneng: Wenger komt niet naar ons

Shandong Luneng, de oude club van Henk ten Cate, voelde zich geroepen om te reageren op hardnekkige geruchten over dat de huidige coach van Arsenal op het punt stond zijn handtekening onder een lucratief contract te zetten. De Chinese club zegt erg tevreden te zijn over Li Xiaopeng, de trainer die het nu voor het zeggen heeft bij Shandong Luneng.



,,We zijn erg verrast dat we overal horen dat meneer Wenger naar ons toekomt", laat Shandong Luneng weten. ,,Moeten we een welkomstdiner voorbereiden? We zijn bang dat de professor geen fan zal zijn van de manier waarop wij barbecueën. Dus we nodigen hem maar niet uit. We zijn ook heel tevreden over onze eigen professor Li.''



Arsenal maakte vorige maand bekend dat Wenger aan het einde van het seizoen na 22 jaar afscheid neemt. De Fransman werd meteen in verband gebracht met grote Europese clubs. In China verschenen veel berichten dat Wenger aan het einde van zijn loopbaan nog een keer wilde cashen bij Shandong Luneng.