Shaqiri schittert met omhaal bij debuut, Cillessen stopt strafschop

Liverpool - Manchester United 4-1

Onder toeziend oog van liefst 101.254 toeschouwers in het Michigan Stadium in Ann Arbor namen de klassieke rivalen Liverpool en Manchester United het afgelopen nacht tegen elkaar op. Liverpool was in het oefenduel met 4-1 te sterk. Sadio André bracht Liverpool uit een strafschop op voorsprong, maar drie minuten later zette Andreas Pereira de ploeg uit Manchester weer op gelijke hoogte met een mooie vrije trap in de kruising. Door doelpunten van invallers Daniel Sturridge (eerste balcontact), Sheyi Ojo (penalty) en Xherdan Shaqiri (prachtige omhaal bij debuut) liep Liverpool in het laatste kwart van de wedstrijd nog uit naar een klinkende 4-1 overwinning op het team van José Mourinho. Bij Liverpool deed Virgil van Dijk 65 minuten mee en kreeg Georginio Wijnaldum rust. Bij Manchester United viel de talentvolle aanvaller Tahith Chong na 71 minuten in.

Goal on Twitter WOW. Xherdan Shaqiri with an absolutely sensational overhead kick to bury Manchester United! https://t.co/oJaoTOKkG6

Volledig scherm Virgil van Dijk. © Getty Images

Bayern München - Manchester City 2-3

Bayern Munchen kwam afgelopen nacht in het Hard Rock Stadium in Miami (29.195 toeschouwers) al snel op een 2-0 voorsprong tegen Manchester City. De talentvolle middenvelder Meritan Shabani (19) uit München kopte na een kwartier spelen de 1-0 binnen en Arjen Robben verdubbelde tien minuten later de voorsprong met een fraaie goal. Nog voor rust maakte de Portugese spelmaker Bernardo Silva de aansluitingstreffer voor Manchester City, dat in de tweede helft nog twee keer scoorde en de wedstrijd zo volledig omdraaide. Nogmaals Bernardo Silva en Lukas Nmecha maakten de doelpunten voor de ploeg van Pep Guardiola.

Volledig scherm Arjen Robben dribbelt voorbij Manchester City-linksback Oleksandr Zinchenko in het Hard Rock Stadium in Miami. © Getty Images

FC Barcelona - Tottenham Hotspur 2-2 (5-3 na strafschoppen)

In de Rose Bowl in Pasadena (66.805) namen FC Barcelona en Tottenham Hotspur het afgelopen nacht tegen elkaar op. Door doelpunten van Munir en de Braziliaanse versterking Arthur kwam Barcelona binnen het halfuur op een 2-0 voorsprong, maar door goals van Heung-min Son ('73) en Kevin-Georges N'Koudou kwam Tottenham Hotspur weer op gelijke hoogte. De strafschoppenserie, die bij ieder gelijkspel in de Internationa Champions Cup wordt afgewerkt voor een bonuspunt, werd gewonnen door FC Barcelona. De enige misser in de penaltyserie was van de Cypriotische middenvelder Anthony Georgiou van Tottenham Hotspur. Jasper Cillessen, die de hele wedstrijd keepte, stopte zijn strafschop. Michel Vorm, die na een uur was ingevallen bij Spurs, werd vijf keer gepasseerd vanaf elf meter. Bij FC Barcelona debuteerde de Braziliaanse vleugelaanvaller Malcom, die afgelopen week voor 41 miljoen euro overkwam van Girondins de Bordeaux. Malcom viel direct na rust in voor zijn landgenoot Rafinha en maakte de winnende strafschop in de penaltyreeks.

Volledig scherm Jasper Cillessen stopt de strafschop van Anthony Georgiou. © Getty Images

Volledig scherm De Braziliaanse debutant Malcom maakte de winnende penalty voor FC Barcelona. © Getty Images