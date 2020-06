Sheffield met debutant Zivkovic loopt opnieuw averij op

In de eerste helft was er nog weinig aan de hand voor de ploeg van Chris Wilder, maar na de rustpauze ging alles fout bij Sheffield. In de 50ste minuut pakte verdediger John Egan zijn tweede gele kaart en vijf minuten later maaide Enda Stevens op een voorzet van Matt Ritchie volledig over de bal heen, waarna Allan Saint-Maximin het buitenkansje niet onbenut liet. Een kwartier later zorgde Ritchie voor de beslissing door de bal met zijn linkervoet buiten het bereik van Dean Henderson tegen het net te krullen.



Richairo Zivkovic mocht in de 74ste minuut nog zijn Premier League-debuut maken, maar op dat moment was de wedstrijd al gespeeld. Vier minuten later zorgde de Braziliaanse spits Joelinton op aangeven van Miguel Almiron voor de derde treffer van de middag en daarmee ook voor de einduitslag. Dankzij de 3-0 overwinning wipt Newcastle United over Southampton en Everton heen en bezet het nu de twaalfde plaats. Sheffield blijft zevende op twee punten achterstand van Manchester United en Wolverhampton.