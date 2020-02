Sheffield United onder 'tattoo-coach’ Wilder op koers voor CL-voetbal

Het is niet zo dat SUFC een zuinige club is. Ook in Sheffield wordt met ponden gesmeten. De club is eigendom van prins Abdullah bin Musa’ad, lid van het Saoedische koninklijk huis. Met zijn geld is in de laatste acht maanden al vijf keer het eigen transferrecord verbroken. Degene die dat recent verbrak was de van Genk overgekomen Noorse middenvelder Sander Berge. Richairo Zivkovic kostte minder. De voormalige spits van Ajax, Willem II en FC Utrecht wordt voor een halfjaar gehuurd van het Chinese Changchun Yatai.



Zivkovic zat zaterdag bij de 0-1 zege bij Crystal Palace nog niet bij de selectie. In de komende drie wedstrijden, wanneer degradatiekandidaten Bournemouth, Brighton en Norwich City op bezoek komen, kan de spits wel van pas komen in de race om CL-voetbal. In de 131-jarige historie speelde SUFC nog nooit Europees voetbal. Wilder wil echter nu niets horen over de Champions League. ,,Dat is iets voor het einde van het seizoen. We doen het goed, zelfs als we niet op ons best zijn. Maar het belangrijkste is dat we onszelf niet steeds schouderklopjes moeten geven.”