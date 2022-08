Sheraldo Becker helpt Union aan voorlopige koppositie in Bundesliga

Union komt na vier wedstrijden op tien punten, en een doelsaldo van plus 8. Bayern München, de enige ploeg die nog geen punt heeft laten liggen, neemt bij minimaal een gelijkspel thuis tegen Borussia Mönchengladbach (aftrap 18.30 uur) de eerste plaats later vanavond weer over.

Union kwam in Gelsenkirchen op voorsprong door een treffer van voormalig Heerenveen-speler Morten Thorsby, die scoorde uit een assist van de van Vitesse overgekomen verdediger Danilho Doekhi. Na een snelle gelijkmaker tekende Becker vroeg in de tweede helft voor de 1-2.

Nog voor de pauze maakten de bezoekers een derde goal, waarna Becker zijn ploeg met de 1-4 in veilige haven schoot. In de slotfase gaf Sven Michel de overwinning van de Berlijnse club een nog mooier aanzien.

Frimpong

Ook Bayer Leverkusen boekte een ruime zege. Door twee goals van Frimpong eindigde het uitduel met FSV Mainz in 0-3. De verdediger, die dit jaar al eens deel uitmaakte van de voorselectie van het Nederlands elftal, scoorde tussen de 39ste en 41ste minuut in een tijdsbestek van minder dan drie minuten. Exequiel Palacios had eerder al de score geopend. Ook Mitchel Bakker speelde mee bij Leverkusen, dat de eerste drie wedstrijden had verloren.