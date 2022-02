Sheraldo Becker helpt Union met wonderschone uithaal aan zege tegen Mainz van scorende Burgzorg

video David Neres en ploeggeno­ten in Oekraïne smeken Braziliaan­se regering opnieuw om hulp: ‘We kunnen niet weg’

Twee dagen na een wanhopige oproep aan de Braziliaanse regering is er nog altijd niets veranderd aan de situatie voor de Braziliaanse spelers in Oekraïne. Oud-Ajacied David Neres heeft voor de tweede keer in korte tijd een hartverscheurende boodschap de wereld in geslingerd.

16:46