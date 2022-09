Sheraldo Becker hielp Union Berlin aan koppositie in Bundesliga en is nu Speler van de Maand

In vier wedstrijden in augustus tekende Becker voor vier goals en twee assists voor Union. Deze maand hielp hij zijn ploeg aan een punt tegen Bayern München (1-1). De ploeg uit Berlijn is na zes speelrondes met veertien punten de koploper van de Bundesliga .

Surinaams international Becker (27) speelde in de jeugd van Ajax en kwam vervolgens uit voor PEC Zwolle en ADO Den Haag. In 2019 stapte hij over naar het net gepromoveerde Union Berlin. De club komt dit seizoen uit in de Europa League. Becker is bij Union ploeggenoot van onder meer Danilho Doekhi. De 24-jarige verdediger kwam afgelopen zomer over van Vitesse.