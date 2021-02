Simeone weet dat titel nog niet binnen is: ‘Achtervolgers raken steeds beter in vorm’

,,Er is nog niets beslist”, vervolgt Simeone. ,,Ik zie andere teams steeds beter worden. Er zijn sowieso heel veel sterke tegenstanders in La Liga, dat is altijd zo geweest. Om in het tweede deel net zo veel punten te halen als we in het eerste deel hebben gedaan is haast onmogelijk. Dat zie je na zo’n goede start zelden gebeuren.” Atlético Madrid pakte 51 van de mogelijke 60 punten in de eerste twintig competitieduels: 16 zeges, drie gelijke spelen en een 2-0 nederlaag bij titelverdediger Real Madrid. Luis Suárez is topscorer in Spanje met 16 treffers.