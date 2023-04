Sinisterra speelt bij Leeds nog altijd met Feyenoord-scheenbeschermer

met samenvatting Spektakel in Duitse titelrace: scorende Donyell Malen profiteert met Dortmund niet van gelijkspel Bayern München

De spanning in de Duitse titelrace is vanmiddag tot een kookpunt gekomen. Terwijl Bayern München met Matthijs de Ligt in de basis punten morste tegen Hoffenheim, liet Borussia Dortmund na een zinderend duel in Stuttgart de kans op de koppositie liggen.