Situatie van zwaargewonde PSG-keeper Sergio Rico blijft zorgwekkend

Rico raakte eind mei zwaar gewond aan het hoofd nadat hij de controle over zijn paard verloor toen hij een ritje maakte in de buurt van Huelva, een stad in Andalusië. Hij werd na het ongeval per helikopter naar het ziekenhuis in Sevilla gebracht. De 29-jarige Spanjaard, die één interland speelde, is bij PSG reservekeeper achter de Italiaan Gianluigi Donnarumma.