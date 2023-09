Slechte reeks kost Hansi Flick de kop: Duitse bondscoach ontslagen na oorwassing tegen Japan

Met video Feyenoord verwacht ware gevechten: ‘Als je tegen een Schotse club niet voorbereid bent op een storm, dan heb je een probleem’

De spelers van Feyenoord vinden groep E ‘een heerlijke indeling’, zo is de conclusie na de loting voor de poulefase van de Champions League. Het worden gevechten tegen Atlético Madrid en Celtic, terwijl Lazio veel goed te maken heeft tegen de Rotterdammers. De vraag is of Feyenoord-fans welkom zijn in Rome.