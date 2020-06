Slechts 1,7 procent van coaches in toplanden is zwart: ‘Ze worden gezien als bedreiging’

VideoRaheem Sterling maakte zich gisteren hard voor de strijd tegen racisme in de voetballerij. ,,Een derde van de Premier League is zwart, maar er is geen enkele zwarte coach’’, constateerde de aanvaller van Manchester City. Hij pleit voor meer kansen voor donkere oefenmeesters, die ook Europees gezien weinig mogelijkheden krijgen. Dries Boussatta vindt het ‘bizar’.

Kijkend naar de tien grootste competities van Europa, volgens de coëfficiëntenranglijst, versterkt het beeld van Sterling. In de vier grootste competities is de situatie het meest schrijnend: Spanje, Engeland, Duitsland en Italië tellen louter witte coaches. In Frankrijk, de nummer vijf van de ranglijst, vormt de Senegalese Patrick Vieira bij OGC Nice de uitzondering op de regel.



Ook de Portugese, Russische, Belgische, Nederlandse en Oekraïense competities behoren tot de top 10. In totaal spelen er 176 clubs in die competities. Slechts bij drie teams staat een zwarte coach aan het roer. Naast Vieira zijn dat Albert Meyong, de Kameroener die hoofdcoach is bij het Portugese Vitória FC en Henk Fraser, die bezig is aan zijn tweede jaar bij Sparta. Fraser was eerder actief in de eredivisie bij Vitesse.

Volledig scherm Henk Fraser. © BSR Agency

Dries Boussatta, Nederlands-Marokkaanse oud-voetballer, spreekt al langer schande van het gebrek aan diversiteit op de coachstoel. ,,Het is iets wat al heel lang speelt. De KNVB hoort verantwoordelijkheid te nemen, maar dat is een witte organisatie. Dat merk je als je kijkt naar de trainers. Van Ronald Koeman tot de coach van Oranje onder vijftien: ze zijn allemaal wit. Donkere mensen krijgen gewoon minder kansen.’’



Boussatta wil het breder trekken. ,,Er is werkelijk geen enkele vrouw met een bestuursfunctie bij de KNVB, dat is toch bizar? Als je een vrouw zoekt bij de bond, moet je bij de administratie gaan kijken.’’

Discriminatie

Racisme wil Boussatta het niet noemen, eerder spreekt hij over discriminatie. ,,Het zal vast niet bewust zijn, de mensen die het bepalen hebben echt geen hekel aan buitenlanders. Toch schuiven ze elkaar onderling de baantjes toe.’’ Daar heeft Boussatta een verklaring voor.

Quote Het is echt overal een probleem, inderdaad Dries Boussatta ,,De witte man heeft zich een belangrijke positie toegeëigend in de voetballerij. Ze voelen zich superieur ten opzichte van anderen, zoals kleurlingen en ook vrouwen. Donkere mannen worden gezien als bedreiging, dus beschermen blanken hun posities.’’ Niet alleen in de voetballerij is het een probleem. ,,De hele maatschappij gaat gebukt onder discriminatie. Er zijn enorm weinig kleurlingen of vrouwen op topposities in het bedrijfsleven. Als je bijvoorbeeld kijkt op de Zuidas of in de juridische wereld, zie je louter dezelfde personen.’’

Een simpele rekensom wijst uit dat slechts 1,7 procent van de coaches in de grootste competities van Europa zwart is. Als coach van Burton Albion, Queens Park Rangers en Northampton Town gold eerder Jimmy Floyd Hasselbaink als een van de weinige donkere coaches van het Engelse voetballandschap. Het leidt tot een storm van kritiek in Engeland, maar ook in andere landen is het een erkend fenomeen. ,,Het is echt overal een probleem, inderdaad’’, aldus Boussatta. ,,Voor een donkere coach moet je echt in landen als Zuid-Afrika gaan kijken.’’

Het beste voorbeeld van de schrijnende situatie volgens Boussatta is Patrick Kluivert. De spits werkte tijdens zijn spelersloopbaan in de absolute wereldtop, werkte samen met de beste coaches en beschikt over alle trainersdiploma's. ,,Hij had graag hoofdtrainer in de eredivisie willen worden. Kluivert werd kampioen met Jong FC Twente, heeft voldoende kwaliteiten, maar kreeg nergens de kans in de eredivisie. Als dan een type als Dennis Demmers in 2015 wordt aangesteld als coach van Go Ahead Eagles... Dan selecteer je dus niet op kwaliteit.’’

Volledig scherm Mark van Bommel met Patrick Vieira. © BSR Agency

De uitspraak van Sterling volgt op de brute dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Floyd overleed op 25 mei ten gevolge van politiegeweld. Massaal keerde de sportwereld zich tegen het wereldwijde racisme. Het leidde tot een golf aan statements op de Europese voetbalvelden. Zo droeg Jadon Sancho zijn doelpunt op aan de Amerikaan en knielden diverse teams om een gebaar te maken tegen racisme.