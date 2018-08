Slechts één man was er écht bij toen Messi scoorde

Dit was een uitgelezen kans om vlug je telefoon uit je broekzak te halen, de camera aan te klikken, op het schermpje te kijken, en klik: een foto van Messi in close-up. Daarna had hij de foto onmiddellijk op Instagram kunnen zetten, samen met alle andere mensen in het vak.



Likes, nieuwe volgers en reacties verzekerd.



Alle mensen om de blije man heen snappen het tenminste wél. Die doen niet aan zoiets eendimensionaals als 'juichen'. Die snappen dat je mooie momenten anno 2018 niet meer gewoon 'beleeft'. Je moet ze vastleggen. Documenteren. Delen. Facebooken. Twitteren.



Het is geen toeval dat deze foto in Nou Camp is gemaakt. Tijdens mijn vakantie waren we er laatst nog even, samen met duizenden andere toeristen. Nou Camp is een soort selfie-bolwerk geworden. Een openluchtbeurs voor smartphone-gebruikers. Het is ook vakantietijd nu natuurlijk, dat helpt mee, maar de toeristen winnen bij elke thuiswedstrijd van FC Barcelona meer terrein. Het wemelt ervan. Engels is de voertaal geworden in dit stukje Catalonië.



Ik snap het ergens nog ook: we willen allemaal Messi een keer zien, de beste voetballer van deze tijd, en misschien wel van alle tijden hiervoor. Als het dan eindelijk zo ver is, dan wil je dat moment in een doosje stoppen. Koesteren. We verzamelen bewijs, willen de herinneringen tastbaar maken.