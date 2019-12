Slot noemt AZ-opponent LASK 'geduchte tegenstander’

Volgens trainer Arne Slot van AZ heeft zijn club in de Europa League met LASK Linz een team geloot waar rekening mee gehouden moet worden. ,,Het eerste wat je te binnen schiet is dat ze PSV hebben uitgeschakeld en dat ze in een poule met PSV en Sporting Lissabon eerste zijn geworden.”

,,Dan spreken we zeker van een geduchte tegenstander”, vervolgt Slot op de website van zijn club. De AZ-trainer had ook al gezien dat Linz goed meedraait in de Oostenrijkse competitie.

Slot: ,,Ik zag dat ze maar twee punten achter Red Bull Salzburg staan. Als ik van een club in Europa onder de indruk die niet zo bekend is als Manchester City of Liverpool dan is het Salzburg wel. Als je maar twee punten van deze ploeg staat en je hebt PSV uitgeschakeld en van Sporting gewonnen dan weet je dat we tegenover een heel sterke tegenstander staan. Dat zal ook altijd zijn in deze fase van de Europa League.”