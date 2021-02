Smaakmaker Lang mist Kiev-uit na positieve coronatest

Brugge mist de technische staf en veel spelers in Oekraïne, allen getroffen door het virus. Onder andere verdediger Stefano Denswil en middenvelder Hans Vanaken testten eerder al positief. Lang is de man in bloedvorm met veel goals en assists de laatste weken. De ex-Ajacied was in de competitie al elfmaal trefzeker en bereidde drie goals voor.