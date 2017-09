Sneijder krijgt geen speelminuten bij gelijkspel Nice

Opnieuw dopinggeval in voetbal: Srna van Sjachtar

20:36 Darijo Srna, de aanvoerder van Sjachtar Donetsk, is bij een 'out of competition'-controle betrapt op doping. De 35-jarige Kroaat testte op 22 maart positief op een nog niet bekend gemaakt middel. Srna heeft besloten voorlopig niet meer in actie te komen voor zijn club zodat hij zijn onschuld kan bewijzen.