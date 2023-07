Snel geliefde Lionel Messi blijft aanvoerder bij Inter Miami: ‘Hij helpt de jonge spelers enorm’

Met videoLionel Messi blijft de aanvoerdersband dragen bij zijn nieuwe club Inter Miami CF. Dat vertelde zijn coach Tata Martino in de aanloop naar het komende duel van zijn ploeg met Atlanta United, in de nacht van dinsdag op woensdag (01.30 uur) in Fort Lauderdale in Florida.

Messi debuteerde in de nacht van vrijdag op zaterdag voor zijn nieuwe club met een invalbeurt in de wedstrijd tegen Cruz Azul uit Mexico. Messi viel in de 52ste minuut in en kreeg direct de aanvoerdersband om zijn arm geschoven. Samen met Messi kwamen ook Busquets en spits Josef Martínez uit Venezuela het veld in. Zij zagen samen met de 21.000 toeschouwers hoe Messi in de 94ste minuut met een sublieme vrije trap de winnende 2-1 maakte.



,,Bij zijn debuut hebben we Leo meteen de band gegeven toen hij inviel en hij blijft nu onze aanvoerder”, zei Martino. ,,Wat we hebben gezien van Messi in de wedstrijd was dat hij zijn teamgenoten meteen aanstuurde en motiveerde. Dat heeft hij de afgelopen week gedaan in de trainingen. Hij helpt de jonge spelers enorm en praat met ze over voetbal.”

Messi’s debuut bij Inter Miami was met 12,5 miljoen kijkers de best bekeken voetbalwedstrijd ooit op de Amerikaanse televisie. Het was zelfs beter bekeken dan de best bekeken NBA-finale ooit, die van vorig jaar tussen de Golden State Warriors en Boston Celtics had 12,4 miljoen kijkers in de Verenigde Staten. Beroemdheden als David Beckham (eigenaar en voorzitter van Inter Miami), Victoria Beckham, LeBron James, Serena Williams, Gloria Estefan en Kim Kardashian zaten vrijdagavond op de tribune van het DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale, een uurtje ten noorden van het centrum van Miami.

Messi maakte zich niet alleen populair bij zijn nieuwe supporters en medespelers door zijn winnende goal bij zijn debuut, maar ook door een fraai gebaar na afloop. Zijn jonge Jamaicaanse teamgenoot Ian Fray (20) liep tijdens de wedstrijd een zware knieblessure op, nadat hij in mei was teruggekeerd na 804 dagen revalideren. Na afloop hield Messi in de kleedkamer het shirtje van Fray omhoog bij een groepsfoto en in zijn interview kort na de wedstrijd sprak hij ook direct over Fray. ,,Ik wil deze overwinning opdragen aan Ian Fray, die in de kleedkamer duidelijk leed onder de blessure die hij opliep. Hij komt net terug van twee zware knieblessures en had de pech dat hij opnieuw geblesseerd raakt. Ik wens hem veel sterkte", zei Messi.

Martino: ‘Messi klaar voor basisplaats’

Woensdag wacht dus de tweede wedstrijd van Messi bij Inter Miami. Ook tegen Atlanta United, waar Frank de Boer nog even trainer was, wordt weer gespeeld in de Leagues Cup, een toernooitje met Amerikaanse en Mexicaanse clubs. De MLS, waarin Inter Miami laatste staat in de Easter Conference en het bereiken van de play-offs vrijwel onmogelijk is, wordt pas op 21 augustus hervat.

Martino denkt dat Messi (36) klaar is voor een basisplaats. Ook middenvelder Sergio Busquets (35) is inmiddels voldoende fit om aan het duel met Atlanta United te beginnen. De eveneens van FC Barcelona overgekomen linksback Jordi Alba zou zijn debuut kunnen maken.

Nick Marsman keek bij het debuut van Messi voor Inter Miami nog toe vanaf de tribunes. De 32-jarige doelman uit Zwolle maakte twee jaar geleden transfervrij de overstap van Feyenoord naar Inter Miami. In zijn eerste seizoen keepte hij nog dertig wedstrijden, maar dit seizoen kwam hij pas twee keer in actie voor de club uit Florida. Vorige maand belandde Marsman nog even in het ziekenhuis nadat hij in een dierentuin was gebeten door een giftige spin.

