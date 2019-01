Solari kritisch op zijn spelers: ‘We moeten scherper beginnen’

,,We moeten echt meer opletten in de eerste minuten van de wedstrijden. Iedereen moet hier scherper op zijn’', zei Solari in de aanloop naar het duel van morgenavond (21.30 uur) tegen stadgenoot Leganés in de Copa del Rey. ,,Leganés heeft een solide ploeg. We moeten op onze hoede zijn en onze kansen pakken in de aanval’'.