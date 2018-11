Solari lijdt zeer pijnlijke eerste nederlaag met Real Madrid

Toch blijkt het lek nog bepaald niet boven, zo bleek vanmiddag in Estadio Municipal de Ipurua. Vooral het defensieve geschutter (naast het feit dat Real Madrid nauwelijks grote kansen creëerde) in de uitwedstrijd tegen Eibar zal Solari tot zorgen baren. Nadat Gonzalo Escalante al na 16 minuten de 1-0 had genoteerd, kreeg Eibar in de tweede helft twee goals in de schoot geworpen. Toni Kroos probeerde het spel met een lange bal te openen, maar in plaats daarvan bracht hij rechtsback Alvaro Odriozola in de problemen. Odriozola verloor op zijn beurt de bal aan Sergio Enrich, die de 2-0 maakte.



Daar hield de ellende nog niet op voor Real Madrid. Vijf minuten later werd Garcia Kike geen strobreed in de weggelegd door Sergio Ramos en Raphaël Varane om ook de 3-0 in het netje te leggen. Het was vervolgens aan Thibaut Courtois te danken dat Eibar een niet nog ruimere marge op het scorebord zette. De 3-0 eindstand betekent voor Real Madrid alweer de derde nederlaag met een marge van minstens drie goals dit seizoen in La Liga. Dat is voor het eerst sinds het seizoen 2003/2004. Eerder verloor Real met 5-1 van Barcelona en 3-0 van Sevilla.



Door de smadelijke nederlaag blijft Real Madrid op vier punten afstand staan van koploper Barcelona, dat vanavond de kraker tegen Atlético Madrid speelt. Eibar maakt een mooie sprong op de ranglijst van La Liga. De club staat nu zevende, twee punten achter nummer zes, Real Madrid.