Solari ontkent conflict met Bale: ‘Wij concentreren ons alleen op Clasico’s’

De 29-jarige aanvaller uit Wales had in de afgelopen twee wedstrijden van Real Madrid slechts een rol als invaller en hij weigerde zijn beslissende doelpunt in de 1-2 overwinning bij Levante van zondagavond uitbundig te vieren. Dat leidde weer tot forse kritiek in de lokale en Spaanse media.



,,Ik kan begrijpen dat jullie er zo naar willen kijken en dat de media zich bezighouden met wat zij denken dat nodig is, maar wij concentreren ons alleen op de wedstrijden”, zei Solari. ,,Wat intern is besproken blijft privé. We hebben een geweldige wedstrijd voor de boeg en hebben hard gevochten om hier te staan. De eerste wedstrijd was goed en we zijn 100 procent gefocust op de returnwedstrijd. En zo is ook Gareth, net als alle andere spelers.”