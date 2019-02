Solskjaer niet tevreden: ‘Alles wat mis kon gaan, ging mis’

Na 20 minuten ging de Spaanse middenvelder Ander Herrera geblesseerd naar de kant, even later gevolgd door zijn landgenoot Juan Mata. Jesse Lingard, die voor Mata in het veld kwam, strompelde kort voor rust weer naar de kleedkamer vanwege een hamstringblessure. ,,En Marcus Rashford was ook niet fit, maar we moesten hem wel laten staan’', aldus Solskjaer, die afgelopen week ook al middenvelder Nemanja Matic door een blessure zag wegvallen.