Solskjaer tekent voor drie jaar als coach van Manchester United

Solskjaer fungeert sinds december als interim-manager, na het ontslag van José Mourinho. Het was de bedoeling dat hij na dit seizoen weer terug zou gaan naar de Noorse club Molde FK.



Onder leiding van de oud-spits leefde ManUnited weer helemaal op. De eerste acht wedstrijden werden allemaal in winst omgezet. In de Premier League doen de ‘Mancunians’ weer volop mee in de strijd om de vier tickets voor de Champions League. De ploeg van Solskjaer staat nu op de vijfde plaats, twee punten achter Arsenal en drie achter Tottenham Hotspur.

Manchester United zorgde in de Champions League voor een grote verrassing door Paris Saint-Germain uit te schakelen. De Engelse ploeg wist de nederlaag op het eigen Old Trafford (0-2) weg te werken in return in Parijs. Het beslissende doelpunt viel in blessuretijd uit een strafschop (1-3). In de kwartfinale nemen de ‘Mancunians’ het op tegen FC Barcelona.

Quote De resultaten spreken voor zich Man United-vicevoorzitter Ed Woodward

De clubleiding wilde aanvankelijk voor komend seizoen een nieuwe trainer aanstellen, maar de prestaties onder Solskjaer hebben ertoe geleid dat hij het vertrouwen krijgt voor de komende jaren. ,,De resultaten spreken voor zich’', zegt vicevoorzitter Ed Woodward. ,,Ole brengt ook ervaring met zich mee, als speler en trainer. Hij geeft jonge spelers een kans en kent de cultuur van onze club. Daarom is hij de juiste persoon om Manchester United vooruit te helpen.’'

De Noor, die ManUnited in 1999 met zijn doelpunt in blessuretijd tegen Bayern München (2-1) de eindzege in de Champions League bezorgde, toonde zich dankbaar. ,,Van deze baan heb ik altijd gedroomd. Ik ben heel blij dat ik langer mag blijven, hopelijk kunnen we de supporters de successen bezorgen die ze verdienen.’’