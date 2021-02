Solskjaer zet na dreun streep door titeldroom Man United: ‘We zijn niet eens een kandidaat’

Hij was bijzonder ontevreden met de manier waarop zijn ploeg de zege uit handen gaf. ,,We moeten als team beter worden en maar zien waar we eindigen. Om het beter te doen, moeten we stoppen met het makkelijk weggeven van doelpunten.”

De thuisploeg liet Everton eerst terugkomen van een 2-0-achterstand tot 2-2, nam vervolgens weer de leiding met 3-2, maar gaf in de slotseconden van de blessuretijd alsnog de winst uit handen. Man United verzuimde zo in punten op gelijke hoogte te komen met stadgenoot Manchester City, de koploper van de Premier League die zondag tegen Liverpool speelt. City heeft 2 punten meer dan United, met twee wedstrijden minder gespeeld.

,,Als het in de laatste minuut van de extra tijd is, is dat erg teleurstellend”, zei Solskjaer. ,,Ik kan niemand de schuld geven van de tegengoals, maar we weten dat we beter moeten verdedigen.”