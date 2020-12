Son en Kane laten Spurs-fans juichen met zege op nummer vijftien Arsenal

Voor het eerst sinds maart is er dit weekend weer publiek welkom in de stadions in sommige delen van Engeland. Londen behoort tot die gebieden waar 'groen licht’ werd gegeven voor deze versoepeling en tweeduizend fans van Tottenham Hotspur zullen daar voor altijd dankbaar voor zijn. Hun team won de 188ste editie van de North London Derby en gaat nu aan kop in de Premier League. Tottenham Hotspur staat nu op 24 punten na elf duels. Dat zijn twee punten meer dan Chelsea (gisteren 3-1 winst op Leeds United) en drie meer dan Leicester City, dat vandaag door een late goal van Jamie Vardy met 1-2 won bij hekkensluiter Sheffield United. Liverpool kan vanavond nog wel op gelijke hoogte komen met Spurs, maar moet dan wel de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (aftrap om 20.15 uur) winnen.



De moegestreden Steven Bergwijn werd pas in de blessuretijd naar de kant gehaald door de trotse Mourinho, maar Heung-Min Son en Harry Kane waren zoals zo vaak de grote uitblinkers bij Tottenham Hotspur. Son schoot na dertien minuten spelen op prachtige wijze de 1-0 in de verre hoek, Kane maakte er kort voor rust 2-0 van. Het was voor Kane zijn 250ste doelpunt in zijn profloopbaan.