Son later naar Azië Cup

Zuid-Korea mist Son in de groepswedstrijden tegen de Filipijnen en Kirgizië en kan pas in het derde groepsduel met China beschikken over de trefzekere aanvaller, die acht keer scoorde in de laatste negen wedstrijden van de Spurs. Tottenham is momenteel de fiere nummer twee in de Premier League.



Son begon vermoeid aan dit seizoen, omdat hij in augustus nog zeer intensief meespeelde bij Zuid-Korea op de Aziatische Spelen. Hij sloeg de interlandperiode in november met opzet over om wat rust te vinden. ,,Ik was doodop na de Aziatische Spelen. Ik had die break in november echt nodig om op adem te komen'', aldus de 26-jarige Son, die zijn huidige topvorm op de Azië Cup hoopt vast te houden. Zuid-Korea is een van de favorieten voor de titel.