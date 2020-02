Son redt Spurs in FA Cup tegen sterk Southampton

Lucas Moura zette de onverwachte comeback van Tottenham in door in de 78ste minuut de gelijkmaker binnen te schieten. Want Southampton deed het heel aardig in Londen. Na de vroege goal van Tanguy N’Dombele, die raak schoot via verdediger Jack Stephens, gaf de ploeg van coach Ralph Hasenhüttl zich niet gewonnen. Met een goal uit de rebound (Shane Long) en een afstandsschot (Danny Ings) kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Totdat Lucas Moura dus de wedstrijd op zijn kop zette - zoals de Braziliaan ook eens in de Champions League bij Ajax deed. Nu bleef het echter bij één treffer. Son maakte de klus af. De Zuid-Koreaan werd volgens de arbiter neergehaald door keeper Angus Gunn. Son benutte het buitenkansje zelf.