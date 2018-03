Son wijst Spurs de weg, Van der Hoorn scoort namens winnend Swansea

Met zijn veertiende treffer van het seizoen zette Son de thuisploeg na 27 minuten op voorsprong tegen. Na een pass van Dele Alli rondde de Zuid-Koreaan koeltjes af door de bal achter Huddersfield-doelman Jonas Lössl te schieten. Het was het enige doelpunt in de eerste 45 minuten, waarin Tottenham heer en meester was. Huddersfield, waar Rajiv van La Parra en Terence Kongolo basiskrachten waren, creëerde in het eerste bedrijf één doelpoging, tegenover vijf van de thuisploeg.



In de tweede helft was het niet lang wachten op de tweede Londense treffer. Nog geen tien minuten na rust vond Son opnieuw het doel: na een prachtige assist van Harry Kane kopte de vleugelaanvaller raak. Meer doelpunten bleven verder uit in Londen. De Spurs zijn, in alle competities, inmiddels zeventien duels op rij ongeslagen.



Tottenham Hotspur is dankzij de zege - in ieder geval voor even - de nummer drie in de Premier League. De ploeg van Mauricio Pochettino heeft 58 punten, eentje meer dan Liverpool, dat om 18.30 uur Newcastle United ontvangt op eigen veld. Koploper Manchester City heeft 75 punten.