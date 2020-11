Southgate lovend over Harry Kane: ‘Hij kan Rooney voorbij’

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland verwacht dat Harry Kane op termijn Wayne Rooney aflost als topscorer aller tijden. Kane staat inmiddels op 32 doelpunten in 49 interlands, Rooney is recordhouder met 53 goals, verzameld in 120 interlands.

Kane (27) is dus aardig op weg: ,,Als je kijkt naar zijn scoringspercentage, dan komt dat record zeker binnen bereik van Harry. Hij heeft nog genoeg tijd", zei Southgate in aanloop naar het duel met België in de Nations League. Rooney stopte wel al op 31-jarge leeftijd als international van Engeland.

,,Het is een interessant doel voor hem, maar ik weet ook dat Harry vooral gefocust is op het teambelang en zijn persoonlijke prestatie minder belangrijk vindt", aldus Southgate over de 27-jarige spits van Tottenham Hotspur. Dat Kane in teambelang denkt blijkt ook uit zijn statistieken uit de Premier League dit seizoen. De topscorer van het WK van 2018 bereidde na acht wedstrijden al acht doelpunten voor, ook scoorde hij al zeven keer.

Engeland speelt vanavond om kwart voor negen een cruciaal duel voor de Nations League tegen België. Het verschil tussen de landen is met twee wedstrijden te gaan, twee punten. Als De rode duivels winnen is Engeland uitgeschakeld voor de Final Four.