'Southgate tot 2022 bondscoach Engeland'

Video Relatie Pogba en Mourinho bereikt dieptepunt op training

14:16 Paul Pogba en José Mourinho zijn momenteel als water en vuur bij Manchester United. Dat bevestigen de felle blikken die vanochtend op de training over en weer gingen. Dat het niet botert tussen de Franse sterspeler en zijn coach is inmiddels wel bekend, maar de ontmoeting op de ochtendtraining laat helemaal weinig aan de verbeelding over.