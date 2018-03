'Spaanse aanklager eist acht jaar cel voor Xabi Alonso'

Southgate: Engeland onverstoorbaar op weg naar WK

18:02 Gareth Southgate, bondscoach van Engeland, zegt dat zijn ploeg niet afgeleid zal worden in de voorbereidingen op weg naar het WK in Rusland. De relaties tussen Engeland en Rusland zijn bekoeld vanwege het vergiftigen van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Salisbury.