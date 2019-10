Spaanse bond laat clubs nieuwe ‘Clásico’ prikken

Dost moet het in Europa League twee uitduels zonder steun fans doen

17 oktober Eintracht Frankfurt mag de komende twee uitwedstrijden in de Europa League geen supporters meenemen. Het gaat om wedstrijden bij Standard Luik en Arsenal. De UEFA sprak de straf uit wegens misdragingen van Duitse fans begin deze maand in het duel met Vitoria Guimarães in Portugal.