Spaanse bond verbiedt competitieduels in de VS

Tabárez (71) nog vier jaar bondscoach van Uruguay

15:30 Oscar Tabárez blijft nog eens vier jaar bondscoach van Uruguay. De 71-jarige trainer heeft al sinds 2006 de leiding over het nationale elftal. Tabárez bereikte vrijdag met de bond overeenstemming over een nieuwe termijn, tot en met het WK van 2022 in Qatar.