Spaanse kranten bikkelhard voor Koeman: ‘Hoe moet hij verder bij Barça?’

Barcelona kwam gisteravond in Valencia niet verder dan 3-3. Met slechts drie overwinningen in de laatste zeven wedstrijden in La Liga (inclusief nederlagen tegen Real en Granada) moeten Koeman en Frenkie de Jong een pas op de plaats maken in de titelrace in Spanje. Over is het nog niet, maar de kans dat Barça zich nog mengt in de strijd met de Madrileense rivalen Atlético en Real is vrijwel uitgesloten.

,,Granada, Atlético Madrid en Levante, het zijn de drie laatste druppels die de emmer van het Koeman-tijdperk in Camp Nou doen overlopen", schrijft Marca. ,,Hoe moet hij verder? Kun je als trainer blijven leunen op alleen de Copa del Rey? De manier waarop Koeman en de zijnen in de slotfase van het seizoen niet thuis geven, geeft flink te denken. De enige die hem nog in het zadel kunnen houden zijn Diego Simeone en Zinédine Zidane, maar dan alleen als ze met Atlético en Real de plank de komende weken alsnog misslaan.”

Restant-programma

Zelf zei Koeman maandag nog dat hij niet twijfelt over zijn toekomst in Barcelona. ,,Ik heb hier nog een contract voor twee jaar en ik zie me ook volgend seizoen op de bank zitten bij Barcelona. De voorzitter heeft aangegeven het volste vertrouwen in mij te hebben.”

Juist dat laatste wordt door Sport ernstig betwijfeld. De Catalaanse krant wijst al naar het kind van club, Josep Guardiola, die juist gisteravond kampioen werd met Manchester City. ,,Veel fans vragen zich de laatste weken af waarom hij niet terugkeert naar Barcelona, zeker nu er ook in de top van de club twijfels zijn over Koeman. Nu Barcelona de landstitel lijkt te kunnen vergeten, zwelt de kritiek aan. Zijn positie hangt aan een zijden draad.” Volgens Sport speelt daarin een rol dat Barça slechts één puntje pakte in vier duels met Real en Atlético. ,,Om maar niet te spreken over de pijnlijke uitschakeling in de Champions League.”

Koeman snapte de kritiek, zo zei hij meteen na de remise in het stadion Ciudad de Valencia. ,,Als coach lig je altijd onder een vergrootglas, maar na deze tweede helft kan ik me voorstellen dat er vragen over mij zijn. Het is inderdaad nu heel moeilijk om nog kampioen te worden. Maar we moeten doorgaan en proberen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen. We zijn ook echt heel teleurgesteld. Een club als Barcelona mag nooit drie treffers in één helft incasseren.”

Quote Barcelona speelde een verschrik­ke­lij­ke tweede helft, zonder ziel, zonder plezier Mundo Deportivo Marca noemde de drie goals van Levante, een bescheiden club in La Liga, de ‘nachtmerrie-helft’ van het seizoen. AS ging nog een stapje verder. ‘Koeman heeft deze onzin zelf veroorzaakt’, en ‘Barcelona vernietigt zichzelf', schreef de sportkrant van Madrid. ,,Dit was zijn ergste avond als trainer van Barcelona. Hij was in de rust in Valencia niet in staat zijn spelers te overtuigen dat de punten nog niet binnen waren. De tweede helft was absurd.”

Mundo Deportivo sloot zich erbij aan: ,,Wat een drama. Barcelona speelde een verschrikkelijke tweede helft, zonder ziel, zonder plezier. Dat mogen de spelers zich aanrekenen, maar ook zeker Koeman, die iedereen horendol maakte met zijn wissels. Het had er in de tweede helft alle schijn van dat Levante voor de landstitel speelde en Barcelona alles moest doen om niet te degraderen. Koeman gaf het bestuur van de club een flink aantal argumenten om zijn positie niet te continueren.”

Barcelona staat na gisteravond met 76 punten op de tweede plaats. Atlético Madrid en Real Madrid hebben respectievelijk 77 en 75 punten, met een wedstrijd minder gespeeld. Atlético neemt het woensdag in eigen stadion op tegen Real Sociedad en Real Madrid gaat donderdag op bezoek bij Granada.