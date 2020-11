Spaanse kranten: ‘De Cruijffiaanse keuze van Koeman pakte helemaal verkeerd uit’

El Mundo Deportivo, de sportkrant van de Catalaanse hoofdstad zag in de eerste helft een ‘ideeënloos’ Barcelona aan het werk in Alavés. ,,Dit was opnieuw een koude douche voor Barcelona, dat nu al vier duels op rij zonder overwinning is in La Liga. De ploeg van Ronald Koeman was vooral voor de rust veel te weinig doortastend. Het was in die zin wel tekenend dat Koeman de laatste fase van de wedstrijd vanaf de bank volde. Waarschijnlijk kon hij ook niet geloven dat zijn ploeg zoveel kansen miste.”

De media in Spanje kunnen na de vierde competitieflater op rij niet geloven dat Barcelona woensdag nog in Turijn van Juventus won. ,,De droom van Turijn was in Alavés niets meer waard", schreef Diario Sport. ,,Het is mooi voor Barcelona dat de volgende wedstrijd weer een duel in de Champions League is. Het is eigenlijk ongelooflijk dat Barça in La Liga een totaal ander elftal is dan in Europa. dat bleek al toen Ronald Koeman na tien minuten met gefronste wenkbrauwen de dug-out uit stormde.” De krant vond ook dat Barcelona heel veel pech had. ,,Natuurlijk moest de VAR Barcelona een strafschop geven na de duwfout op Frenkie de Jong.”

Ronald Koeman zelf klaagde over het gebrek aan rendement van zijn eigen ploeg. ,,We moeten vaker scoren, net als woensdag. We doen verder alles goed. Het gaat niet om het karakter van het team, maar het gaat om het rendement. Als je zoveel goede kansen creëert en maar één keer scoort, dan is dat niet goed. Ik weet niet of het niet eerlijk was, want we geven zélf een groot cadeau aan Alavés.” Koeman refereerde aan doelman Neto, die met een knullige actie debet was aan de 1-0 van de thuisploeg. Koeman wisselde in de rust drie keer en dat sorteerde effect. ,,Ik was niet blij met de eerste helft en Clément Lenglet en Sergio Busquets hadden een gele kaart op zak”, verklaarde Koeman het ingrijpen. ,,In de tweede helft was het veel beter en hanteerden we een hoger tempo.”

Dat had AS ook gezien, maar de krant kapittelde de tactische aanpak van Ronald Koeman. ,,Al het vertrouwen dat Barcelona in Turijn had verzameld, was in een ronduit waardeloze eerste helft verdwenen. Dat had vooral te maken met de keuzes van Koeman, die bijna Cruijffiaans waren maar ronduit fout uitpakten. Na de zege in Turijn had hij Pedri de hemel in geprezen en Fat openlijk terecht gewezen. Maar hoe ging het gisteravond met de basiself? Pedri zat op de bank en Fati kreeg een herkansing. En dat Martin Braithwaite in de slotfase mocht invallen, begreep alleen Koeman.”

El Periódico rekende even voor hoeveel punten Barcelona al heeft laten liggen. ,,Acht punten achter Real Madrid inmiddels, met nog wel één wedstrijd tegoed. Maar dat is niet het meest verontrustende, dat is dat Barcelona nu al zoveel punten heeft verspeeld die een kampioen over een héél seizoen mag hebben: twee keer verloren en twee keer gelijk in zes wedstrijden. Er zit duidelijk nog zand in Catalaanse motor.”



Frenkie de Jong deed de hele wedstrijd mee. Hij leek nog met een goede pass een bevrijdend doelpunt in te leiden, maar het bleek buitenspel. ,,Er waren situaties die niet in ons voordeel waren, zoals een penalty die we niet kregen. We hadden dit moeten winnen”, aldus De Jong. “In de tweede helft hebben we de druk verhoogd en veel kansen gehad. We waren alleen een beetje ongelukkig.”

