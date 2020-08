Spaanse kranten prijzen De Jong: ‘Hij maakt weinig goals, maar ze zijn allemaal goud waard’

Naar finale Europa LeagueDe intikker van Luuk de Jong tegen Manchester United bleek zondagavond goud waard. De supersub schoot Sevilla in het RheinEnergie Stadion in Keulen vlak voor tijd naar de overwinning (2-1) en daarmee de eindstrijd van de Europa League. De Spaanse media komen vooral woorden tekort om de schier onpasseerbare doelman Bono te prijzen, maar ook Luuk de Jong kan op de nodige credits rekenen.

‘Jesús Navas stelde De Jong in de 78ste minuut in staat het tweede doelpunt van Sevilla te maken en zo zijn team naar een nieuwe finale van hun ‘fetish’-toernooi te schieten. Nog een, ja. Nog een’, memoreert ABC de Sevilla aan wéér een Europa League-finale voor Sevilla, dat het toernooi in 2014, 2015 en 2016 al won.

El Desmarque bekroont de spectaculaire invalbeurt van De Jong met een 8. Voor de Nederlander, die tien minunten na rust concurrent Youssef En-Nesyri afloste, was het pas zijn eerste goal in de laatste twaalf wedstrijden. ‘Het hele jaar door wordt hij ondervraagd, worden zijn prestaties in twijfel getrokken... En dan schiet hij Sevilla met een doelpunt naar een nieuwe finale. Hij maakt weinig goals, maar ze zijn allemaal goud waard.’

‘In staat om een verlenging af te wenden’

Estadio Deportivo blijft sceptisch over de kwaliteiten van De Jong en houdt het bij een 7. ‘Zijn inbreng lijkt soms gering, maar hij staat op het veld om ballen af te maken. Deze keer faalde hij niet. Hij was in staat om, dankzij zijn eigen inspanning, een verlenging af te wenden.’ De krant haalt nog eens aan dat De Jong bij een ontsnapping in de slotfase met iets meer nauwkeurigheid nog een derde treffer van Sevilla had kunnen inleiden.

‘Luuk de Jong maakte het winnende doelpunt voor Sevilla tegen Manchester United, maar de man van de wedstrijd was Bono’, vindt Marca. ‘De doelman hield in de kwartfinale de penalty van de Mexicaan Raúl Jiménez van Wolverhampton Wanderers tegen en gisteren liet hij de ene na de andere redding zien. De penalty was het enige tegendoelpunt voor de Marokkaan.’

‘De voorzet was perfect’

En De Jong zelf? Die gaf toe dat hij zijn rol als wisselspeler best lastig te vinden, maar vooral blij te zijn met een nieuwe hoofdrol. ,,Ik weet hoe Navas op de flank speelt en dat hij altijd probeert langs de verdediger te gaan om snel voor te zetten. Ik denk dat de bal nog iets van richting werd veranderd, daarom konden de centrale verdedigers er niet goed op reageren. Ik rende naar het doel en hoopte dat de bal op de juiste plaats kwam. De voorzet was perfect.”

Sevilla neemt het vrijdag (21.00 uur) in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Internazionale en Sjachtar Donetsk. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld.

Volledig scherm De Jong ziet zijn inzet in het doel verdwijnen. © EPA