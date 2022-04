Spaanse media bikkelhard over Frenkie de Jong: ‘Hij is niet de leider die FC Barcelona in hem zag’

Barça is bezig met een troosteloze reeks: de club verloor al drie keer op rij in Camp Nou - twee duels in La Liga, één in de Europa League. Vooral de ‘wispelturige’ Frenkie de Jong moet het ontgelden.

Frenkie de Jong krijgt er bij vlagen ongenadig van langs. Spaanse media vragen zich vooral af waarom de middenvelder sterke wedstrijden afwisselt met heel zwakke, zoals gisteravond tegen Rayo Vallecano. De Jong was volgens AS weer onherkenbaar. ,,Hij verloor de meest onbegrijpelijke ballen en droeg werkelijk niets bij aan de offensieve intenties van Xavi's FC Barcelona. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Frenkie de Jong niet de leider is die FC Barcelona in hem zag.”

Bekijk hier hoe Ziggo-analyticus Jan van Halst inzoomt op het spel van Frenkie de Jong

Spaanse media waren vooral de frustraties van De Jong niet ontgaan, nadat hij na een dik uur werd gewisseld door Nico Gonzalez. ,,Frenkie de Jong is doorgaans een correcte speler als hij naar de kant wordt gehaald, maar nu leek hij als door een adder gebeten", aldus AS. Hij explodeerde toen hij zijn nummer 21 op het wisselbord zag staan. Woedend was hij toen hij werd geslachtofferd door Xavi.”

Volgens AS had Xavi alle redenen om De Jong de wisselen. ,,Of het nu om fysieke redenen is of puur een kwestie van een slechte vorm, de waarheid is dat de Nederlander al een aantal wedstrijden lang op een zeer laag niveau speelt. Hij legde weinig energie in zijn spel en ging soms wanhopig op zoek naar zijn vaste patronen.”

Frenkie de Jong in duel met Oscar Valentin van Rayo Vallecano.

Volgens Mundo Deportivo is De Jong, die in de Catalaanse krant met een 3 het laagste ‘Barça-cijfer kreeg, de laatste weken te veel bezig is met volgend seizoen. ,,Er gaan geruchten in Engeland dat De Jong volgend seizoen bij het Manchester United van Erik ten Hag speelt, terwijl Xavi ervan overtuigd is dat hij het fundament moet zijn voor het Barcelona van de komende jaren.”

Marca: ,,Elke gelijkenis tussen deze Frenkie de Jong en die van vorig seizoen klopt gewoon niet. De Nederlander is een onzichtbare schakel geworden, zonder vuur in zijn spel. Xavi zegt dat hij wereldtop is, maar Nico is een betere optie voor De Jongs plek.”

Xavi zelf liet zich na de blamage tegen Rayo Vallecona niet uit over individuen. ,,Ik snap dat het voor de fans en spelers niet erg motiverend is om voor de tweede plek te spelen. Maar we moeten de Champions League bereiken, want we willen komend seizoen de Champions League-muziek horen hier. Het is me niet gelukt om mijn spelers te motiveren. Ik heb er alles aan gedaan, maar ik heb ze kennelijk niet kunnen raken. In de kleedkamer had ik het idee dat we er mentaal klaar voor waren, maar in de eerste helft hadden we het heel moeilijk.”

Er zijn nog vijf speelronden te gaan in La Liga. Real Madrid heeft 15 punten voorsprong op FC Barcelona en kan komend weekend dus de landstitel veroveren. ,,Er staat nog een hoop op het spel. In de historie van FC Barcelona heeft het altijd gedraaid om eerste worden, maar we moeten ons erbij neerleggen en onszelf motiveren om tweede te worden”, zei Xavi.

Zondag speelt FC Barcelona thuis tegen Real Mallorca.