Spaanse media keihard voor Koeman: ‘Voor 99 procent zeker dat hij wordt ontslagen’

Het Barcelona van trainer Ronald Koeman is officieel knock-out in de strijd om de titel in La Liga. En dus zijn de Spaanse sportkranten niet mild voor de Nederlander. Sterker nog: zijn baan hangt aan een flinterdun, zijden draadje.

Barça verloor zondag thuis met 1-2 van Celta de Vigo, terwijl Atlético Madrid met 2-1 te sterk was voor Osasuna en Real Madrid met 0-1 won bij Athletic de Bilbao. En dus gaat de titel definitief niet naar Catalonië, maar naar de hoofdstad van Spanje: het is alleen nog de vraag op Atlético (83 punten) de voorsprong op Real (81 punten) op de slotdag vast weet te houden.

Ontslag?

In de Spaanse sportmedia wordt ondertussen druk gespeculeerd over de toekomst van Koeman. Die ziet er niet best uit, weet RAC1. Het Catalaanse radiostation weet dat er zich donkere wolken samenpakken boven de ex-bondscoach. ,,Het is voor 99 procent zeker dat hij wordt ontslagen en volgend seizoen niet aan het roer staat. Hij is simpelweg niet de eerste keus van voorzitter Joan Laporta. Alleen als Barcelona faalt in de zoektocht naar een opvolger, dan blijft Koeman op zijn post", aldus het medium.

Volledig scherm De cover van Sport. © Sport.

Sport is eveneens hard: ,,Barcelona neemt met een onvergeeflijke nederlaag afscheid van de La Liga-titel", schrijft de Catalaanse sportkrant. ,,De ploeg zit in een zorgelijke depressie. Koeman was overduidelijk aangeslagen en teleurgesteld na wat zomaar zijn laatste wedstrijd op de bank van Camp Nou geweest kon zijn. De trainer erkende dat hij en de spelers aangedaan waren, maar wilde niet wéér over zijn toekomst praten.” Maar, zo stelt de krant: ,,De schamele bekerwinst van dit seizoen verbloemt niet dat er een revolutie moet komen, zoals Lionel Messi al eerder zei. Maar die revolutie komt er - natuurlijk - niet alleen door Koeman te ontslaan. De selectie moet op de schop.”

AS schrijft eveneens dat de toekomst van Koeman niet rooskleurig is. ,,Maar dat is niet eens het belangrijkste thema bij Barcelona", zo doelt de krant op het feit dat de problemen bij de club dieper zitten. ,,Er zijn zó veel teleurstellingen geweest dat het woord ‘toekomst’ in Barcelona een beladen woord is. Wat er met Koeman gebeurt, doet er eigenlijk niet toe. Zelfs de vraag of Messi blijft of vertrekt is meer voer voor mensen op internet, dan dat het echt fundamenteel is voor de toekomst van Barcelona. De ploeg heeft zondag weliswaar verloren, maar is eigenlijk al veel eerder ten onder gegaan.”

Tot slot ook ESPN: de internationale sportzender geeft Koeman een 4 als rapportcijfer. ,,Het lijkt erop dat de winst van de Copa del Rey niet genoeg is om ontslag te voorkomen. Hij maakte weer zúlke overduidelijke fouten, tactisch gezien.”