Spaanse media loven Frenkie de Jong en ‘schandalig goede’ Aubameyang na historische zege Barcelona

,,Historische voetbaltentoonstelling in Madrid", kopt Mundo Deportivo. ,,Barça loopt weer met de borst vooruit en de fans hopen weer. Deze overwinning is meer dan drie punten en een pak slaag voor Real Madrid. Deze historische overwinning luidt een nieuw tijdperk in", zo concludeert het Spaanse medium.

Marca, de krant uit Madrid, stelt dat een wonder voor FC Barcelona niet langer uitgesloten is. Door de overwinning van FC Barcelona staat Real Madrid nu nog twaalf punten voor op de ploeg van Xavi, maar Barça heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Sevilla staat nog tussen de twee rivalen in met negen punten minder dan Real Madrid en drie punten meer dan FC Barcelona. ,,Barça heeft het recht om te dromen. Het hangt uiteraard af van wat Real Madrid doet en het is afwachten hoe Carlo Ancelotti deze pijnlijke nederlaag verwerkt.”

Sport vindt dat Barça het Estadio Santiago Bernabéu ontheiligde zoals vroeger en AS stelt dat het team van Xavi danste met dat van Ancelotti: ,,Dit was een triomf voor de toekomst. Dit Barça heeft de intentie om terug te keren naar het keizerlijke tijdperk en dit was voor Real Madrid een schande voor de herinnering. Het resultaat heeft meer impact op het gevoel van eigenwaarde dan op de ranglijst, maar Madrid is in rouw en is gewaarschuwd voor volgend seizoen. Met deze bank kan Real Madrid niet aan het nieuwe seizoen beginnen.”

Volledig scherm Eder Militao en Frenkie de Jong. © Reuters

Frenkie de Jong kreeg niets dan lof voor zijn optreden tegen Real Madrid. Vooral zijn rol bij de 0-3 wordt geroemd. Van Sport ontvangt de Oranje-international een 8. ,,Hij was niet de meest opvallende speler in de eerste helft, maar zijn pass op Aubameyang bij de goal van Ferran Torres was geweldig. Hij profiteerde optimaal van de onevenwichtigheid op het middenveld bij Real Madrid. Heerlijk hoe hij de linies doorbrak.”

Ook Mundo Deportivo had complimenten over voor de voormalig Ajax-middenvelder. ,,Dit was weer een wedstrijd die hij nodig had. Gezond verstand aan de bal, slimme intercepties en hij was zeer waardevol met zijn tactische werk.” Marca: ,,De Nederlandse middenvelder is altijd dreigend met zijn looplijnen en passes naar voren.”

Pierre-Emerick Aubameyang

Toch moest De Jong de titel van Man of the Match aan Pierre-Emerick Aubameyang laten. De spits uit Gabon kreeg zelfs een 10 van Sport en Marca noemde zijn optreden ,,schandalig”, in de goede zin van het woord. AS vond dat Aubameyang een perfecte wedstrijd speelde.

Al die lovende teksten zorgen uiteraard voor gefronste wenkbrauwen in Londen. Arsenal liet de spits namelijk naar Barça vertrekken deze winter en Piers Morgan, de bekende presentator die groot fan is van Arsenal, kijkt nu bedenkelijk terug op die transfer. ,,Kijk je mee, Arteta? Arsenal geeft een geweldige spits van wereldklasse zomaar weg.”

