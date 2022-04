Spaanse media lyrisch over Barcelona-redder ‘Lucky’ Luuk de Jong: ‘Hij is de engel van Xavi’

SamenvattingNa weer een belangrijke goal voor Barcelona zondagavond in de uitwedstrijd tegen Levante (2-3) komen de Spaanse kranten vandaag superlatieven te kort om de heldenrol van Luuk de Jong dit seizoen te beschrijven: ,,Zijn hoofd is een juweel.”

‘Lucky Luuk’ staat in grote letters op de cover van Mundo Deportivo. De sportkrant uit Barcelona roemt ‘het hoofd van goud’ van de Nederlandse supersub die een week geleden tegen Sevilla nog nog ontbrak vanwege corona. Het maakt voor De Jong allemaal niet uit, zo stelt de krant, die zag hoe de spits met een rake kopbal in blessuretijd toesloeg.

,,Luuk de Jong is veel meer dan een badmeester”, schrijft Mundo Deportivo over de man die voorkwam dat Barcelona kopje onder ging. ,,Ronald Koeman kon er amper van genieten, maar hij liet Xavi Hernández een pure ‘9' achter voor noodgevallen.”

De cijfers van De Jong zijn indrukwekkend, vindt Mundo Deportivo. ,,De Nederlander maakte in deze competitie al zes doelpunten (hij scoorde ook tegen Madrid in de halve finale van de Spaanse Super Cup) in slechts 576 minuten, die eveneens zes punten opleverden voor de Catalanen. In het Koeman-tijdperk scoorde hij alleen tegen Levante (3-0), maar in Mallorca (0-1) en Granada (1-1) was hij net zo beslissend als tegen Espanyol (2-2) en - zoals gisteravond in Ciutat de València - al gewend aan wedstrijden van gekte.”

Marca vergelijkt Barcelona en De Jong met de onverzettelijke filmheld Rocky, de bokser die steeds weer opstaat. ‘Van Barça naar Rocky Balboa’, kopt de krant. ,,De overwinning in Ciutat de València heeft veel parallellen met de carrière van Luuk de Jong én Barça. Ze hebben geprobeerd ze beiden te doden en ze hebben ze naar het canvas gestuurd, maar ze zijn doorgegaan én opgestaan. Het is de erkenning van een voetballer die een paar dagen geleden met verlof was vanwege het coronavirus en uiteindelijk bepalend is geworden.”

‘Luuk de Jong, de engel van Xavi’, kopt AS. ,,Barça kan nu al wel stellen dat de transfer van Luuk de Jong goud waard is. Hij maakte zes doelpunten in La Liga. Vier daarvan hebben zes punten opgeleverd. ‘Hij is een voorbeeld’, herhaalt Xavi steeds als hem naar Luuk de Jong wordt gevraagd. Dat staat buiten kijf. Maar hij is naast een voorbeeld een spectaculaire spits.”

‘Episch’, staat op de cover van SPORT. Ook in deze krant wordt het enorme belang van Luuk de Jong, die al vijf keer met een kopbal scoorde, benadrukt: ,,Zijn hoofd is een juweel. Luuk de Jong staat voor efficiëntie in kopballen, Barça’s grote specialiteit dit seizoen.”

Ook SPORT roemt de instelling van de Nederlander die het vaak moet doen met een paar minuten speeltijd maar nooit verzaakt. ,,Hij klaagt niet over zijn ondergeschikte rol. Integendeel, zijn houding als hij erin komt, is prijzenswaardig.”

AS is benieuwd wat De Jong deze week voor Barcelona tegen Eintracht Frankfurt kan betekenen. ,,In afwachting van wat hij kan bijdragen in de Europa League, waar hij al een prestatie heeft geleverd bij Sevilla, heeft Luuk de Jong al het stempel gedrukt van een belangrijke speler en een onberispelijke professional.”

En dat, zo haalt AS nog maar eens aan, veel mensen vreemd stonden te kijken toen Koeman met de spits op de proppen kwam. ,,Maandenlang is hij veracht en met zeer weinig respect behandeld door de fans en een bepaald deel van de critici. Paradoxaal genoeg kon hij Koeman, zijn grote supporter, niet helpen en heeft Xavi het beste uit zijn repertoire naar boven gehaald. Voetbal is een mysterie. En Luuk de Jong, de engel van Xavi.”