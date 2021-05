Spaanse media na kraker teleurgesteld in Frenkie de Jong: ‘Niet gezien’

Samenvatting Barça-AtléticoDe Spaanse media waren het er over eens na het doelpuntloze gelijkspel in La Liga tussen FC Barcelona en koploper Atlético Madrid: beide clubs gaven Real Madrid dé kans om het initiatief te pakken in de zenuwslopende Spaanse titelrace. ,,Barça en Atlético hebben Real Madrid nieuw leven gegeven”, schreef Mundo Deportivo na de 0-0 in Camp Nou.

Door het gelijkspel kan Real zondag de koppositie pakken in La Liga. Dan moet ‘De Koninklijke’ wel winnen van Sevilla, nummer 4 van de ranglijst. Die wedstrijd begint zondagavond om 21.00 uur.

,,Barça en Atlético lieten de kans voorbijgaan Real in de wachtkamer te zetten‘’, was het oordeel van Sport na de kraker in Spanje. ,,Ze hadden veel respect voor elkaar en kwamen niet verder dan een gelijkspel. Dat was voor beide clubs onvoldoende. Real Madrid heeft het in eigen hand.”



Veel kranten bejubelden de keepers, Marc-André Ter Stegen bij Barça en Jan Oblak van Atlético. ,,Ze blonken een paar keer uit.”

Eensgezind waren de Spaanse media ook over het wat ‘fletse’ optreden van Frenkie de Jong. Veel kranten zagen een causaal verband met het (snelle) uitvallen van Sergio Busquets, waardoor de als aanvallende middenvelder begonnen De Jong een linie moest zakken. De oud-Ajacied werd daardoor uit zijn kracht gehaald, zo merkte La Vanguardia op. ,,Hij zat nog niet lekker in de wedstrijd, toen hij door de blessure van Busquets met de punt naar achteren kwam te spelen. Hij had daardoor niet het overzicht en was zelden daar waar het gebeurde.” Marca: ,,Hij slaagde er niet in om het verschil te maken.”

Sport gaf De Jong een voldoende, een 6, maar heel positief was de Catalaanse sportkrant niet. ,,De Jong was minder bij het spel betrokken dan Ronald Koeman verwacht zou hebben. Eigenlijk hebben we hem niet gezien.”

Bekijk hier de samenvatting van Barça - Atlético:

La Vanguardia was kort en duidelijk na het 0-0 gelijkspel. ,,Barça zonder punch kan Atlético niet achterhalen.” AS zag vooral weer Real Madrid als grote winnaar. ,,Het gelijkspel in Camp Nou geeft Real Madrid het initiatief in de titelstrijd.” Ook Marca kwam tot die conclusie: ,,Barça en Atlético spelen in het voordeel van Real Madrid.”

Bekijk hier de mening van Louis van Gaal over het systeem van trainer Ronald Koeman bij Barça:

Volledig scherm Lionel Messi (l) en Luis Suárez na het doelpuntloze gelijkspel in de kraker tussen FC Barcelona en Atlético Madrid. © AFP