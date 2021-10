Spaanse media zien Barcelona ook zonder Koeman falen: ‘Alles blijft zelfde in Camp Nou’

Met de tijdelijk vervanger van Koeman op de bank maakte Barcelona opnieuw weinig klaar. ,,Alles blijft hetzelfde in het Camp Nou’’, aldus AS. ,, Het blaugrana-team verknoeide het opnieuw tegen Alavés, dat een nieuwe defensieve fout bestrafte van een tandeloos Barça dat een drastischere verandering nodig heeft dan die op de bank.’’

Tussenpaus Sergi Barjuan – het wachten is op Xavi – valt volgens AS weinig te verwijten. ,,Hij is een noodsituatie beland’’, stelt de krant die het ergste vreest voor het Champions League-duel van dinsdag in Kiev waar behalve Frenkie de Jong, Araújo en Sergi Roberto ook de zaterdag uitgevallen Piqué en Agüero zullen ontbreken.

Volledig scherm Interim-coach Sergi Barjuan. © EPA

,,Barça ook lek zonder Koeman’’, kopt Mundo Deportivo over de defensieve wanorde. ,,Alavés verraste met een doelpunt van Rioja tegen een slapende verdediging slechts drie minuten nadat een doelpunt van Memphis de Vitoria-muur neerhaalde.’’

Over Memphis zijn de meningen verdeeld. De Oranje-international wordt geroemd voor zijn wonderschone treffer waarmee hij voor de 1-0 zorgde, maar zijn optreden liet ook te wensen over. ,,Hij had verschillende goede acties in de eerste helft en met zijn geweldig doelpunt in de tweede helft liet hij zien dat hij gedreven was. Maar hij verzuimde twee goede kansen te benutten’’, aldus Mundo Deportivo.

In Sport komt Memphis dan ook niet verder dan een 6. ,,Barça speelde iets beter dan in de laatste wedstrijden van Koeman’’, zo meent die krant. ,,Maar het verschil was zo klein dat het resultaat hetzelfde was: nog twee punten verloren in de League. Er was wat meer intensiteit. Maar er is nog steeds een gebrek aan diepgang in de aanval. Xavi heeft een gigantische klus voor de boeg om van Barça weer een herkenbaar team te maken.’’

Mundo Deportivo zag na de trainerswissel nog geen verschil. ,,In goede en slechte tijden leek Barça veel op dat van Koeman. Dat is normaal: Barjuan heeft geen tijd gehad om te innoveren. Hij koos voor een dynamische ploeg dat probeerde de bal sneller te verplaatsen dan in de afgelopen tijd, maar beetje bij beetje en zonder al te veel kansen te creëren, werd Barcelona een routinematig spelend team zonder gif.’’

Ook Marca ontdekte geen revolutie na het vertrek van Koeman. ,,Sergi debuteerde op de bank, maar zijn Barça had dezelfde problemen als dat van Koeman.’’

