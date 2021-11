Spaanse media zien goedkope penalty Depay bij hoopvol debuut Xavi: ‘Nieuw tijdperk in Camp Nou’

Over geluk had Barcelona zaterdag in de slotfase tegen Espanyol (1-0) niet te klagen. Over de discutabele strafschop die Memphis Depay kreeg én benutte evenmin. Toch zijn de Spaanse media optimistisch gestemd na het debuut van Xavi. ,,Het is duidelijk dat er een nieuw tijdperk aanbreekt in Camp Nou,’’ stelt Marca.

De nieuwe coach drukte meteen zijn stempel door de pas 17-jarige Ilias Akhomach te laten debuteren. ,,De verandering aan het roer bij FC Barcelona kwam tot uiting in de opstelling’’, aldus Marca. ,,Xavi stuurde Gavi en Akhomach als vleugelspelers het veld in. De brutaliteit van deze jonge voetballers gaf vitaliteit aan Barcelona dat in de tijd van Ronald Koeman voorspelbaar was.’’

Volledig scherm Leandro Cabrera lijkt de bal te spelen, maar Memphis Depay krijgt desondanks een strafschop. © REUTERS

,,Acht spelers van eigen bodem, waarvan vijf onder de 22 jaar met het debuut in LaLiga van Ilias Akhomnach (17)’’, zo telde AS.

,,Het Barça-team bracht dominantie, mobiliteit, bewegingssnelheid en een zeer duidelijke intentie om Espanyol te domineren’’, schrijft Mundo Deportivo. ,,Tussen de uitstekende blauw-witte doelman en de slechte afwerking nam de druk van Barcelona na een half uur af.

Maar het script werd herhaald toen de wedstrijd werd hervat en dit keer profiteerde Barça van een penalty van Memphis zodra de tweede helft begon.’’

Over die makkelijk gegeven strafschop na een ogenschijnlijk correcte ingreep van Leandro Cabrera werd nog lang nagepraat in Barcelona. ,,De penalty was een grap’’, zo sprak Espanyol-aanvaller Raúl de Tomás in Marca. ,,Aan het begin van het seizoen vertelden de scheidsrechters ons dat ze geen gemakkelijke penalty’s gingen geven, maar dit was er eentje. Cabrera raakt de bal als eerste.”

Volledig scherm Xavi. © EPA

‘Verontwaardiging bij Espanyol over de penalty die de derby besliste’, zo kopt AS. ,,De geschiedenis herhaalt zich’’, beklaagt Espanyol-aanvoerder David López zich in die krant. We verdienen hier meer respect en we kunnen niet zwijgen. Dit kunnen we niet accepteren.’’

Controversieel of niet, het leverde de verloren zoon wel een vliegende start op. ,,Xavi’s Barça wint al’’, kopt Mundo Deportivo, dat nog wel een ‘grote behoefte aan verbetering’ ziet. ,,Maar Xavi heeft zijn stempel al gedrukt.’’

,,Goede bedoelingen en veel spirit in Xavi’s eerste Barça-overwinning’’, schrijft SPORT. ,,De coach stelde niet teleur in zijn eerste dag op de bank. Aanvallend voetbal en acht spelers van eigen bodem, waaronder Ilias Akhomach, de grote noviteit in de basis, een andere parel van de generatie 2004 zoals Gavi. Het is onmogelijk om niet enthousiast te worden over een team dat onbevreesd investeert in de toekomst.’’

Frenkie de Jong

In dat team is een belangrijke rol weggelegd voor Memphis Depay, die zich voorin mag uitleven, en Frenkie de Jong. ,,Hij liet zijn meest offensieve gezicht zien‘’, schrijft Marca over laatstgenoemde. SPORT zag hoe Xavi ‘de meest aanvallende versie van de Nederlander’ toonde. ,,De Jong was vrij om naar voren te schuiven wanneer hij maar wilde.‘’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.