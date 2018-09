Spaanse sportkranten lyrisch na galashow tegen Kroatië

De nationale ploeg van Spanje vertrok in juni met grote ambities naar Rusland, maar na het gedwongen vertrek van bondscoach Julen Lopetegui was het WK al gedoemd te mislukken. Lopetegui werd twee dagen voor het openingsduel tegen Portugal weggestuurd door de Spaanse bond, nadat hij zijn onderhandelingen met Real Madrid verborgen had gehouden. Technisch directeur Fernando Hierro schoof door naar de functie van bondscoach, maar het kwaad was eigenlijk al geschied. Spanje begon het WK nog met een mooie wedstrijd tegen Portugal (3-3), maar had daarna grote moeite met Iran (1-0 winst) en Marokko (2-2). In de achtste finale werd Spanje na strafschoppen uitgeschakeld door gastland Rusland.

Die vervelende nasmaak van het WK is in de afgelopen week aardig weggespoeld. Zaterdagavond debuteerde Spanje in de UEFA Nations League met een 1-2 overwinning tegen Engeland op Wembley, waar de Engelsen al elf jaar niet meer hadden verloren. Gisteravond maakte Spanje pas echt indruk in het Estadio Manuel Martínez Valero in Elche, waar vice-wereldkampioen Kroatië met 6-0 van de mat werd gespeeld. Marco Asensio was de grote man met twee goals en drie assists, maar ook Saúl Ñíguez beleefde een mooie avond. De 23-jarige middenvelder van Atlético Madrid opende de score in zijn geboortestad.

Discussie

Het zorgde ook voor discussie in Spanje, want de twee talentvolle linkspoten werden op het WK niet of nauwelijks gebruikt. Saúl bleef in alle vier de duels op de bank, terwijl Asensio alleen tegen Rusland in de basis mocht beginnen. Ook interim-bondscoach Fernando Hierro hield in Rusland vast aan vertrouwde namen aan Andrés Iniesta en David Silva, terwijl Spanje ook op het WK 2014 (uitgeschakeld in poulefase) en EK 2016 (uitgeschakeld in achtste finale door Italië) met de 'Gouden Generatie' die het EK 2008, WK 2010 en EK 2012 had gewonnen.